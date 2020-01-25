Alaçatıspor'a esnaftan tam destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Alaçatıspor'a esnaftan tam destek - Son Dakika Spor

Alaçatıspor'a esnaftan tam destek

6 saat önce

Süper Amatör Lig Güney Grubunda liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor'a, Alaçatı esnafı tam destek veriyor.

Alaçatıspor'a esnaftan tam destek, System.String[]

Süper Amatör Lig Güney Grubunda liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor'a, Alaçatı esnafı tam destek veriyor. Alaçatıspor'a destek veren esnafların işyerlerine "Bu işletme takımına tam destek veriyor" yazılı çıkartmalar yapıştırıyor.


Süper Amatör Lig'de istikrarlı çıkışıyla dikkatleri çeken ve 2. sıraya kadar yükselen Alaçatıspor, tüm amatör kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunları aşabilmek için dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyaya Alaçatı'daki çok sayıda esnaf destek verirken, üzerinde Alaçatıspor'un ambleminin olduğu, "Bu işletme takımına tam destek veriyor" yazılı çıkartma yapışan işletme sayısı da hızla artıyor.


Kampanya ile ilgili bilgi veren Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Düzenlediğimiz kampanya ile birlikte, bir yandan bizlere destek veren işletmelere destek çıkartmaları yapıştırırken, diğer yandan da kulübün bilinirliğini, kulübün sadece futbol branşının olmadığını anlatıyoruz. Esnafımızla birebir temas ederek, kulüp hakkında ne bildiklerini, kaç yıllık kulüp olduğunu bilip bilmediklerini soruyoruz. Bu birebir temasları, yakında video çekimlerine dönüştüreceğiz. Bu videoları da, sosyal medya sayfalarımızda yayınlayacağız. Böylece hem biz esnafımıza, hem de esnafımız kulübümüze dokunmuş olacak" diye konuştu.


"Kampanya sayesinde maça gelen taraftar sayısı arttı"


Kampanyayı yaz sezonunda da sürdüreceklerini belirten Varhan, "Birebir temasın çok faydası olduğunu geçen haftaki yerel derbi maçında gördük. Bu mekan ziyaretleri sayesinde, şu ana takımına tribüne giderek destek vermemiş, ama ziyaretimizden sonra maça gelerek destek veren taraftarlar oluştu. Maçlara hiç gelmeyen kişiler, Çeşme maçında tribünlerimizdeydi. Mekan ziyaretlerimizi arttırdıkça maça gelen taraftar sayımızın daha da artacağını düşünüyorum. Sadece sportif başarıyı değil, bu enerjiyi de yakalamaya çalışıyoruz. Kulübümüzün markalaşmasını sağlamak istiyorum" dedi. - İZMİR

Alaçatı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek
Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor Abdullah Avcı, Beşiktaş'a veda etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 16:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaçatıspor'a esnaftan tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]