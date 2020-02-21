Son Dakika › Spor › Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti - Son Dakika Spor
Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti
6 saat önce
Süper Amatör Lig'de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusunu transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
Süper Amatör Lig'de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusunu transfer etti.
Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusu Muhammet Fatih Kanat ile anlaşarak takımını güçlendirdi. Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, transferin gerçekleşmesinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a ve Çeşme Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR
Son Dakika İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi