Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti - Son Dakika Spor

Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti

6 saat önce

Süper Amatör Lig'de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusunu transfer etti.

Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti, System.String[]

Süper Amatör Lig'de liderlik mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusunu transfer etti.


Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvet oyuncusu Muhammet Fatih Kanat ile anlaşarak takımını güçlendirdi. Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, transferin gerçekleşmesinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a ve Çeşme Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Fatih Kanat, Çeşme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un forvetini transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]