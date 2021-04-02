Alaçatıspor'da Soner Varhan güven tazeledi

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin olağan genel Kurul toplantısında, Soner Varhan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin olağan genel kurul toplantısı, pandemi önlemleri dikkate alınarak Alaçatıspor sahasında gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısına; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Kongrede Soner Varhan, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

"3. Lig hedefinde Alaçatıspor'un sonuna kadar arkasındayız"

Genel Kurul toplantısında bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Bu sene amacımız; Alaçatıspor'un 3. Lig'e çıkması. Bu amaç için Çeşme Belediyesi ve Başkanı, Alaçatıspor'un sonuna kadar arkasında olacak. Bu asırlık çınarın kongresini pandemiden dolayı az sayıda katılımla gerçekleştiriyoruz; ama heyecanımızı hep yüksek tutacağız. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü'nü, Çeşme Belediyespor'u, her iki takımımızı da hak ettiği yerlere, hep beraber taşıyacağız. Hem Çeşme Belediyesi katkı koyacak, hem de Alaçatımızın ve Çeşmemizin nimetlerinden yararlananlar katkı koyacaklar. Sonuna kadar arkanızdayım. Hedef 3. Lig. Bunu hep beraber başaracağız. Yeni yönetime başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Hayal etmiyoruz, 3.Lig'i hedefliyoruz"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Soner Varhan da yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 30 günlük bir sürede takımımızı Süper Amatör Lig'e hazırladık. Hedef koyduk. Bir üst lige çıkarız dedik. BAL hedefimiz gerçekleşti. Bu yıl BAL'da mücadele edeceğiz. Takımımızı kurduk. Lig hazırlıklarımıza başladık. Hazırlık maçlarımızı yapıyoruz. İyi sonuçlar da alıyoruz. Hayal etmiyoruz, hedef koyduk. Hedefimiz de, Çeşme ilçemizden 3.Lig'e çıkacak bir Alaçatıspor'u hedefliyoruz. Bize her zaman desteğini veren ve üyemiz olan Belediye Başkanımızdan daha fazla destek isteyeceğiz. Bu hedefe hep birlikte gideceğiz. Yöneticilerimiz, esnafımız, üyelerimiz, taraftarımız, hep birlikte olursak önümüzde bir engel kalmaz" diyerek destek istedi.

Olağan genel kurul toplantısının sona ermesinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve belediye birim amirleri, birlikte sahada incelemelerde bulunarak, Kulüp Başkanı Soner Varhan'dan sahadaki eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı. - İZMİR