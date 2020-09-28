Alaçatıspor'dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet" - Son Dakika

Alaçatıspor'dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"

BAL Ligi'ne yükselen Alaçatıspor, lig maçlarının başlaması ile ilgili şartlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Alaçatıspor'dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı

BAL Ligi'ne yükselen Alaçatıspor, lig maçlarının başlaması ile ilgili şartlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, lig maçlarının başlaması ile ilgili görüşlerinin ifade ettikleri şartların yerine getirilmesi halinde "Evet" olduğunu açıkladı.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, "Dünyamızı ve Ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs ( Covid-19 ) pandeminin seyrinin yükseldiği dönemde TFF Yönetim Kurulunun 23.09.2020 Tarihli toplantısında 2020-2021 Futbol Sezonu BAL ve Yerel Amatör Ligler ile ilgili aldığı karar doğrultusunda takımlarımızın Kulüp Kaşeli ve imzalı yazılı görüşlerinin alınması" kararı üzerine liglerin başlaması ile ilgili şartlarını içeren yazıyı 28 Eylül Pazartesi günü, diğer kulüplerle birlikte TFF'ye verdi. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü'nün şartlarını içeren yazı, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Gençalp tarafından verildi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü'nün TFF'ye verdiği yazıda şöyle denildi;:

"Türkiye Futbol Federasyonu'muzun başlangıç tarihi ile ilgili bir karara varması, tarihin belli olmasından sonra kulüplere hijyen, sosyal mesafe ve temizlik konularında ödenek ayrılması, ayrıca bu sezonun en az ilk bölümünün oynatılmama ihtimali karşısında da ayni ve nakdi destek sağlanması,

Her hafta yapılacak Covid testlerinin devlet eliyle yapılmasını ve bunların TFF tarafından ya da Yüce Devletimiz tarafından karşılanması, eğer yapılamaması durumunda HES kodu ve ateş ölçerle yapılması (İngiltere - İtalya örneği)

BAL Ligi'ne katılacak takımlarımıza 2 sezonluk mukavele hakkının verilmesi,

İllere göre düşme sayılarının senelere yayılması,

Tüm futbolculardan koronavirüs ile ilgili muvafakatname alınması, bu virüsten doğabilecek vefat, kalıcı - geçici sağlık problemleri, sakat kalma durumuyla ilgili hiçbir tazminattan Kulüp, Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulları sorumlu tutulmamalıdır. Türkiye Sağlık Kurulu'nun bile sorumluluk almadığı korona ile ilgili, maddi yönden hiçbir geliri olmayan Amatör Spor Kulüplerimizin de sorumlu tutulmayacak şekilde düzenlenip BAL Ligi başlatılmalıdır." - İZMİR

Alaçatıspor'dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı Evet
Alaçatıspor'dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı Evet

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Alaçatı, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alaçatıspor'dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı 'Evet' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti         
22:23
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Genç kadın, Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı         
21:32
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti Metrobüste hem maske takmadı hem de sigara içti         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 03:24:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaçatıspor'dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei