Son Dakika Haberleri: Alaçatıspor deplasmanda mağlup
Son Dakika Spor Haber

Alaçatıspor deplasmanda mağlup

1 saat önce

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Alaçatıspor, ikinci hafta da puan kaybını sürdürdü.

Alaçatıspor deplasmanda mağlup, System.String[]

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Alaçatıspor, ikinci hafta da puan kaybını sürdürdü. Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Şirinyerspor'a 1-0 yenildi.


Yönetimini, teknik kadrosunu ve futbolcularının önemli bölümünü yenileyen Alaçatıspor, yeni sezon için güçlü ve iddialı bir takım kursa da, ligin ikinci haftasında da 1-0 yenilerek puan kaybını sürdürdü. Şirinyer sahasındaki maçta, ev sahibi takım maça hızlı başlarken, 8. dakikada Alaçatıspor ceza sahasına yakın bir alanda Şirinyerspor'un kullandığı serbest vuruşun ardından oluşan karambolde, Berke Yeniçelen'in kaydettiği golle Şirinyerspor 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından toparlanarak ataklarını sürdüren Alaçatıspor, eline geçirdiği fırsatları gole çeviremeyince ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.


Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklardan gol çıkmayınca, Alaçatıspor deplasman maçından puan kaybıyla ayrıldı. Öte yandan Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Çeşme Belediyespor da bugün saat 15.00'da, kendi sahasında, Narlıdere Belediyespor'u ağılayacak. - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok
Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası fena patladı: Galatasaray bu şekilde lakayıt, ciddiyetsiz olmaz Rıdvan Dilmen: Fatih Terim kolaya kaçmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:50:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaçatıspor deplasmanda mağlup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]