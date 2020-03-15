Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi - Son Dakika Spor

Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi

6 saat önce

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun son maçında, rakibi Selçuk Çamlıkspor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek puanını 46'ya yükselten Alaçatıspor, Halilbeylispor'un Narlıdere Belediyespor'u 3-0 yenmesi üzerine şampiyonluğu kaçırarak, ligi ikinci sırada bitirdi.

Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi, System.String[]

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nun son maçında, rakibi Selçuk Çamlıkspor'un sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek puanını 46'ya yükselten Alaçatıspor, Halilbeylispor'un Narlıdere Belediyespor'u 3-0 yenmesi üzerine şampiyonluğu kaçırarak, ligi ikinci sırada bitirdi.


Halilbeylispor ligi lider olarak bitirdiği için Play-Off'a direkt olarak katılacak. Alaçatıspor ise bu hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacak. Lligin bitiminin ardından kısa bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Bugünkü sonuçlarla, Halilbeylispor şampiyon olarak, Play Off'a direkt katılıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Lig ikincisi olarak biz de hafta sonunda Dikilispor ile eleme maçı oynayacağız. Bölgesel Amatör Lig yolunda Alaçatıspor'a güveniyorum. Diklispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Narlıdere, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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