Aladağ'da berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Aladağ'da berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler yeniden işbaşı yapabileceklerinin duyurulmasının ardından hazırlıklara başladı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler yeniden işbaşı yapabileceklerinin duyurulmasının ardından hazırlıklara başladı. İlçedeki berber ve kuaförler, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan iş yerlerinde 11 Mayıs'tan itibaren faaliyetlerine devam edebileceklerinin açıklanmasıyla hazırlık yaptı. Esnaf, müşterilerine yeniden hizmet vermek için iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Berber, kuaför ve güzellik merkezleri müşterilerine randevu şeklinde hizmet sunacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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