Üye Girişi
Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika

Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3)

29.07.2021 18:22

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

"Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil"

Vali Elban, yeniden Aladağ'daki yangın bölgesine giderek, söndürme çalışmalarını inceledi.

Yangının saat 03.00 civarında başladığını hatırlatan Elban, gece bölgeye gittiğinde rüzgarın da hızıyla alevlerin yayıldığını gördüğünü söyledi.

Tedbiren boşaltılan mahallelerle ilgili de bilgi veren Elban, şöyle devam etti:

"Yangın bölgesinde 3 tane mahalleyi boşalttık. Burada da evlerimizde hasar var, hayvanlarımızda zarar olan, telef olan hayvanlarımız var, ahırlarımızda yananlarımız var. Allah'a şükür tek tesellimiz burada da bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Burada da müdahalemiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Zaten hemen barajın dibindeyiz hem havadan yangın söndürme helikopteri, uçakları hem de karada arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın hepsinden arazözler, iş makineleri de getirdik. Dolayısıyla burada yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyeceğiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda da değil, çok şükür."

Elban, gazetecilerin yangınlarla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil. Çok yönlü konuyu araştırıyoruz. Değişik ihtimaller var, en yüksek ihtimal elektrik kontağından. Elektrik tellerinin kopma ihtimali daha kuvvetli gözüküyor ancak şu an için kesin bir bulgu ya da değerlendirme yok. Şu an tek odaklandığımız şey yangının söndürülmesi. O söndürüldükten sonra muhtemelen yapılan çalışmalarda rapora bağlanıp kesin sonuç ortaya çıkar." şeklinde yanıt verdi.

Kozan'daki yangın devam ediyor

Adana'da dün 22 noktada yangın çıktığını ve bunların 20'sinin gün içerisinde söndürüldüğünü belirten Elban, şunları kaydetti:

"Ancak dün 19.45 itibarıyla Kozan'da başlayan yangınımız devam ediyor çünkü 70 kilometrenin üzerinde bir süratle esen rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgar. O hem yangının hızlı yayılmasını sağlıyor hem dengesiz yayılıyor hem de öbür tarafta da araziyi kurutuyor, nemi dağıtıyor. Dolayısıyla yangının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Orada 7 köyümüz risk altındaydı. Köylerin tamamını gece biliyorsunuz tahliye ettik, şu an için bir can riski gözükmüyor. Kısmen evlerimizde zarar var ancak yangın belli bir aşamada kontrol altına alındıktan sonra ancak o belli olacak."

Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3)
Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3)
Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3)
Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3)

Yangın, Aladağ, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor 19:30 Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Lüks otel cayır cayır yanıyor Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı 18:41 Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor 18:38 Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı 18:05 İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti 17:51 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi 17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti 16:59 Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız 16:49 Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı         
19:36
Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı         
19:01
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi         
18:40
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti         
17:56
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi         
17:33
Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş         
17:09
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti         
16:52
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir         
16:45
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı         
15:59
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 19:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement