Aladağ'da "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldı.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılan "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" ilçedeki Aladağ İmam Hatip Ortaokulu, Sinanpaşa İlkokulu, Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yer aldığı kampüste gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan öğretmen ve öğrencilere deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) görevlisi Cumali Kaygalak, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, "Bu tür olaylarda yaralanma ve can kaybının olmaması için zaman çok değerli. Tatbikatta okulun 1 dakikada tahliyesini sağladık ve temsili yaralımızı kurtardık." ifadelerini kullandı.