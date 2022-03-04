Aladağ'da "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aladağ'da "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi

04.03.2022 17:05
Aladağ'da "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldı.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılan "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" ilçedeki Aladağ İmam Hatip Ortaokulu, Sinanpaşa İlkokulu, Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yer aldığı kampüste gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan öğretmen ve öğrencilere deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) görevlisi Cumali Kaygalak, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, "Bu tür olaylarda yaralanma ve can kaybının olmaması için zaman çok değerli. Tatbikatta okulun 1 dakikada tahliyesini sağladık ve temsili yaralımızı kurtardık." ifadelerini kullandı.

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Deprem Haftası, Aladağ, Deprem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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