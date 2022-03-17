Aladağ'da halı ve kilim dokumacılığı kursu açıldı - Son Dakika
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Aladağ'da halı ve kilim dokumacılığı kursu açıldı

17.03.2022 11:33
Aladağ'da halı ve kilim dokumacılığı kursu açıldı

Aladağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından halı ve kilim dokumacılığı kursu açıldı.

Aladağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından halı ve kilim dokumacılığı kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan Tok, AA muhabirine, ilçeye özgü unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığını yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için Atatürk Ortaokulu'nda kurs açıldığını, 12 kursiyerin eğitim gördüğünü belirtti.

Kurs usta öğreticisi Raziye Durğun da dokumaları tamamen geleneksel yöntemlerle yaptıklarını, saf yün ipliklerin kök boyayla boyalı olduğunu belirterek, kursiyerlerin siparişle halı ve kilim dokuyup aile bütçelerine katkıda bulunduklarını bildirdi.

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Halk Eğitim Merkezi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da halı ve kilim dokumacılığı kursu açıldı - Son Dakika


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