Aladağ'da Kardan Adam Şenliği
1 saat önce
Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda Kardan Adam Şenliği düzenlendi.
Adana
'nın Aladağ
ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda Kardan Adam Şenliği düzenlendi.
Aladağ Belediyesi ve Prodoss Profesyonel Doğa ve Spor Kulübünün bu yıl ikincisini düzenlediği Kardan Adam Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Havanın güzel olması dolayısıyla Aladağ'a akın eden vatandaşlar halay çekerek eğlendi. Bazı katılımcıların naylon torba ve şambrel ile kaydıkları görüldü.
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik
, yaptığı açıklamada, şenliğe katılımın yüksek olduğunu söyledi. Vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını ifade eden Akgedik, etkinliği her yıl düzenlemek ve Aladağ turizmini tüm Türkiye
'ye tanıtmak istediklerini söyledi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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