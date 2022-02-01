Aladağ'da kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Aladağ Belediyesi ile POS Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahallelerin yollarını açma çalışmasını birlikte yürütüyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, karla mücadelede, kurum ve kuruluşların organize bir şekilde çalıştığını anlattı.

Vatandaşlara zor günlerinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Akgedik, "Kar yağışı halen devam ediyor. Aladağ'a gelecek olan ve Aladağ'dan gidecek olan sürücülerimiz zincirsiz yola çıkmasınlar. Kar, afet derecesine yükseldi, çatı çökmelerine karşı dikkatli olunması gerek. Kolluk kuvvetlerimizle beraber bizler de gerekli tedbirleri alıyoruz zaten."dedi.