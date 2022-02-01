Üye Girişi
Aladağ'da kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Aladağ'da kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor

01.02.2022 08:45
Aladağ'da kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sürüyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Aladağ Belediyesi ile POS Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahallelerin yollarını açma çalışmasını birlikte yürütüyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, karla mücadelede, kurum ve kuruluşların organize bir şekilde çalıştığını anlattı.

Vatandaşlara zor günlerinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Akgedik, "Kar yağışı halen devam ediyor. Aladağ'a gelecek olan ve Aladağ'dan gidecek olan sürücülerimiz zincirsiz yola çıkmasınlar. Kar, afet derecesine yükseldi, çatı çökmelerine karşı dikkatli olunması gerek. Kolluk kuvvetlerimizle beraber bizler de gerekli tedbirleri alıyoruz zaten."dedi.

YORUMLAR
500

Karayolları Genel Müdürlüğü, Aladağ, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
08:06 Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm!
08:04 "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi! Gittiği evde kan döktü: Eski eş ve ailesi yaralı!
08:01 İstanbullular dikkat! Şemsiyenizi almadan çıkmayın! 47 şehir için sarı ve turuncu alarm
07:47 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:42 Son Dakika: TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi
00:54 Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
00:46 Ünlü kahinden insan ömrü hakkında ilginç sözler! 2040'ı gördüğünü iddia etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 08:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aladağ'da kardan kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement