Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aladağ Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Aladağ Belediyesi ekipleri, ilçede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aladağ Belediyesi olarak gece gündüz demeden ilçe merkezinde dahi 1 metreyi bulan karla mücadeleye devam ediyor. Yolda kalan araçlara kurtarma operasyonlarıyla Adana kara yolunu sürekli açık tutmaya çalışıyorlar."