Aladağ Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açıyor.
Aladağ Belediyesi ekipleri, ilçede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Aladağ Belediyesi olarak gece gündüz demeden ilçe merkezinde dahi 1 metreyi bulan karla mücadeleye devam ediyor. Yolda kalan araçlara kurtarma operasyonlarıyla Adana kara yolunu sürekli açık tutmaya çalışıyorlar."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aladağ'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika