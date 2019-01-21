Konya
'nın Kış Sporları Merkezi olmaya hazırlanan Derbent
İlçesi'ndeki Aladağ
'da kış etkinlikleri düzenlendi.
Derbent ilçesinin 2 bin 385 metre rakıma sahip Aladağ'da düzenlenen etkinlikte 8-12 yaş ve 13 yaş üzeri kızak yarışları, halat çekme yarışı, aileler arasında kardan adam yapma yarışı gerçekleştirildi.
Çocukları ile birlikte kayak merkezine gelen yetişkinler, kızaklarla kayak yaparak karın keyfini çıkarırken, çocukluk günlerine dönerek kardan adam yapabilmek için de mücadele etti.
Kızak bulamayanlar naylonlarla kayak yapmanın tadını çıkarırken, halat çekme yarışları da ilgi çekti. Etkinliğe yamaç paraşütü ile atlayan ve paramotorla zirveden uçanlar da renk kattı.
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar
, etkinliklerde yaptığı konuşmada, yıllar önce ilk kez bu projeden söz edildiğinde insanların bunu tebessümle ve gülerek karşıladığını hatırlattı.
Bu duruma rağmen kendilerinin bu projeden yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Acar, şunları söyledi:
"Arkasından master plan projesi hazırlandı. Bu alan 54 milyon metrekare ve tamamında plan ve yerleşkelerin hepsi yapıldı. Binlerce sayfalık bilimsel çalışmalar var. Bunun sonucunda Bakanlar Kurulu
kararı ve sonunda Cumhurbaşkanımızın onayıyla burası için kültür, turizm ilanı yapıldı. Bunun anlamı şuydu, burada yaz ve kış doğa sporları yapılabilir, bunun için burası uygundur ayrıca buraya yatırım yapan iş adamlarına da devlet dolaylı olarak teşvik sağlar dediler. Bu yapıyı biz yazın da kullanacağız. Buraya yatırım yapanlar sadece 4 ay kış sporları yaparak sezonu kapatmayacak. Teleferik 365 gün çalışacak, yapılan sosyal tesisler, restoranlar, kafeler, oteller 365 gün çalışacak. Çünkü burada futbol takımları için kamp yerleri olacak, dağ kızakları olacak, dağ bisikletleri için yarış pistleri olacak, dağcılık yapılacak, offroadcular için burası çok ideal, yamaç paraşütü yapılıyor. Yani yaz, kış 365 gün Konyamızın ihtiyaç duyduğu bu doğa sporlarını sunacak. Bu proje gerçekten çok güzel bir proje. Dededen toruna kadar herkesin şu kardaki mutluluğu, sevinci görmeye değiyor. "
Karda off-road gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte düzenlenen yarışmalarda birinci olanlara ödülleri Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar tarafından verildi.