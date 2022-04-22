Aladağ'da makam koltuklarına bir günlüğüne öğrenciler geçti - Son Dakika
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Aladağ'da makam koltuklarına bir günlüğüne öğrenciler geçti

22.04.2022 17:39
Aladağ'da makam koltuklarına bir günlüğüne öğrenciler geçti

Aladağ Kaymakam Berker Çırak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere devretti.

Aladağ Kaymakam Berker Çırak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere devretti.

Kaymakam Çırak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Çocukların bayramını kutlayan Kaymakam Çırak, koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisi Ömer Berke Taşçı'ya bıraktı.

Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da kendisini ziyaret eden 8. sınıf öğrencileri Raziye Su Bireispat ve Selver Su Cerit'e bir günlüğüne koltuğunu devretti.

Koltuğa geçen öğrenciler, telefonla şube müdürlerinden ilçedeki okulların durumuyla ilgili bilgi alarak eksikliklerin tamamlanması yönünde talepte bulundu.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Aladağ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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