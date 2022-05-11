Aladağ'da öğrencilerden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Aladağ'da öğrencilerden yıl sonu sergisi

11.05.2022 16:45
Aladağ'da öğrencilerden yıl sonu sergisi

Aladağ İlçesi Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı.

Aladağ İlçesi Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı.

Sergiyi açan Kaymakam Berker Çırak, sergiyi gezdi, yetkililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Çırak, sergiyle öğrencilerin okul ve alanlarının tanıtımını yaptığını belirterek,"Tanıtıcı ve özendirici stantlar kurularak ortaokul öğrencilerine hem okul hem de alan tanıtımı yapılması amaçlanmıştır. Böylece bölümde okuyan öğrenciler ve öğretmenlerimiz yaptıkları ürünleri tanıtma ve kendilerini ifade etme imkanı buldu. Emeği geçen okul yönetici ve öğretmenlerine de teşekkür ederim."dedi.

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Çocuk Gelişimi, Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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