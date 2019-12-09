Son Dakika Haberleri: Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı
Son Dakika Güncel Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

6 saat önce

Çukurova ve Seyhan Devlet Hastanesi çalışanları tarafından Aladağ Sinanpaşa İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı, System.String[]

Çukurova ve Seyhan Devlet Hastanesi çalışanları tarafından Aladağ Sinanpaşa İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

Hastane çalışanları tarafından oluşturulan "Umut olduğunun farkında mısın?" grubu öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Grubun Başkanı Funda Kayıkçıoğlu, öğrencileri bir nebze mutlu etmek için çalıştıklarını söyledi.

Okul Müdürü Osman Aşık da yardımda bulunan gruba teşekkür etti.

Devlet Hastanesi, Çukurova, Seyhan, Aladağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi
Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 16:38:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]