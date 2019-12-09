Son Dakika › Güncel › Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika
Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı
6 saat önce
Çukurova ve Seyhan Devlet Hastanesi çalışanları tarafından Aladağ Sinanpaşa İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Çukurova ve Seyhan Devlet Hastanesi çalışanları tarafından Aladağ Sinanpaşa İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.
Hastane çalışanları tarafından oluşturulan "Umut olduğunun farkında mısın?" grubu öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.
Grubun Başkanı Funda Kayıkçıoğlu, öğrencileri bir nebze mutlu etmek için çalıştıklarını söyledi.
Okul Müdürü Osman Aşık da yardımda bulunan gruba teşekkür etti.
Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü