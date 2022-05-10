Aladağ'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Aladağ'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği düzenlendi

10.05.2022 12:13
Aladağ'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği düzenlendi

Aladağ ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Aladağ ilçesinde, Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aladağ Belediyesi Parkı'nda son bulan yürüyüşte öğrenciler, sağlıklı yaşamla ilgili pankart ve afişler taşıdı.

Aladağ Devlet Hastanesi Müdürü Canan Atmaca, etkinlikle insanlara yürümenin ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

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Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ'da 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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