Aladağ'da yol ve su çalışmaları 100 milyon lirayı geçti

Aladağ'da seçim değil hizmet gezisi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Halkımız neredeyse biz oradayız. Seçimden seçime ziyaret eden siyasilerden olmayacağız. "

Aladağ ve köylerinde gerçekleştirdiği 2 günlük çalışmalarda belediye hizmetlerini inceleyen, halkın sorunlarını dinleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sizleri seçimden seçime ziyaret eden siyasetçilerden olmayacağız. Halkımız nerede ise biz orada olacağız" dedi.

Aladağ merkez ve 14 mahallesini bazı bürokratlarıyla gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar incelemelerine yangından zarar gören Topallı'dan başladı.

ORMAN YANGINI MAĞDURLARIYLA BULUŞTU

Ülkeyi ve Adana'yı derinden sarsan can ve mal kaybına neden olan orman yangınlarının ardından Adana'daki yangın bölgelerini üçüncü kez gezen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Topallı Mahallesi'nde yangın mağdurlarıyla buluştu. Daha önce beyaz eşya, plastik su depoları, elektrik üreten güneş enerjisi panelleri ile çok çeşitli yardım malzemeleri gönderilen köyde halkın acısına ortak olan Başkan Zeydan Karalar, Derman ekiplerinin bölgede sürekli eksikleri tespit ettiğini ve bunları gidermek için tüm olanaklarını kullandıklarını söyledi.

Başkan Karalar, "Tüm ülke bir anda orman yangınlarıyla karşılaştı. Adana'da 22 ayrı noktada yangın çıktı. Devletin tüm birimleri el birliği ile bu felaketi aşmak için çalıştı, çabaladı. Herkes elinden geleni yaptı ama felaket çok büyüktü. Şimdi hep birlikte yaraları sarma zamanı. Tespit ettiğimiz ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışıyoruz. Beyaz eşya, elektrik üreten güneş enerjisi paneli, su deposu dağıttık. Yangın anından bugüne kadar sizleri yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.

YAPAMAYACAĞIMIZ SÖZÜ VERMEYİZ

Yangın bölgesi Topallı'dan sonra sırasıyla Uzunkuyu, Mazılık, Gireği Yeniköy, Masiret, Meydan Yaylası, Başpınar, Kabasakal, Kökez Soğukoluk, Kıçak, Büyük Sofulu, Gerdibi, Kızıldam, Karahan, Kışlak ve Köprücük Mahallelerini iki gün bazı bürokratlarıyla gezen Başkan Zeydan Karalar, "Verdiğimiz sözü yaparız, yapamayacağımız sözü de vermeyiz" diyerek, bürokratlara da yapamayacakları söz vermemeleri gerektiğini söyledi.

BÜTÜN EKSİKLİKLERİ 1-2 SENEDE BİTİREMEYİZ

Muhtar ve vatandaşlardan sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Zeydan Karalar, bölgedeki en büyük sorunların başında yol ve su geldiğini, bu sorunu da ortadan kaldırmak için çok çalıştıklarını vurguladı. Göreve gelmelerinden itibaren bölgeye 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Karalar, bütün sorunları 1-2 senede çözmelerinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Aladağ ve köylerinde kökleşmiş sorunlar olduğunu bunları da en hızlı şekilde çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Bizler aldığımız oy oranına bakmadan tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ise onu gidermeye çalışıyoruz. Buralara siyaset yapmaya değil sizlerin sorunlarını dinleyip onları çözmeye geldik. 10 yıllar boyunca kökleşmiş sorunlarını çözmeye başladık. Pandemi süreci olmasa daha fazlasını çözerdik. Sorunları çözdüğümüzde, hizmetle ulaştığımızda, sizi böyle mutlu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Sizin mutluluğunuz bizlerin mutluluğu. Bu kadar kısa sürede Aladağ'da büyük hizmetler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. "

ALADAĞ'DA ÇOK İŞ YAPTIK

İlk günün ardından ikinci gün Aladağ Merkez'de esnaf ziyaretleri yapan Başkan Zeydan Karalar daha sonra köy gezilerine devam etti.

Aladağ'ın hizmette zahmetli bir yer olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar, köylerde özellikle kadınların ve çocukların karşılamasının mutlu ettiğini belirtti. Başkan Zeydan karalar bu sevgi ve güvene layık olmak için her tarafı dağlarla çevrili Aladağ'da hizmet vermek için çok çalıştıklarını bildirdi.

YOL VE SU HAYATTIR

İlçenin en büyük sorunun yol ve su olduğunu her gittikleri yerde vatandaşın yol ve su talebinde bulunduğu kaydeden Başkan Karalar şunları ifade etti:

"Su ve yol hayattır. Sizlere her ikisini de ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Birçok hizmeti gerçekleştirdik, birçok bölgede de yollarınızı yaptık. Aladağ'da çok iş yaptık. İşlerin yüzde 60-70'ini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Su getirip yollarınızı yaparak sizlerden aldığımız hayır duaları bizleri mutlu ediyor. "

ŞELALER ZENGİNLİK GETİREBİLİR

Köy gezilerinden sonra Küp Şelalesi'ni de gezen Başkan Zeydan Karalar, bölgedeki iki şelalenin Adana'ya ve bölgeye zenginlik katabileceğini ifade etti.