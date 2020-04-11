Aladağ'da yasağın ardından sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Aladağ'da yasağın ardından sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Adana'nın Aladağ ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla sokaklar boş kaldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla sokaklar boş kaldı.
İlçede, belediye ekipleri, fırınlardan aldıkları ekmekleri sokak sokak gezerek vatandaşlara ulaştırdı.
Polis ekipleri ve camilerden vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:50 Kaynak: AA
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