Aladağ'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aladağ'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor - Son Dakika

Aladağ'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor

6 saat önce

Aladağ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aladağ'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor, System.String[]

Aladağ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Birçok kurumdan görevlinin yer aldığı ekipler, 112, 155 ve 156'ya gelen talepleri değerlendiriyor.

Ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda temin edilen ürünleri evlere bırakıyor.

Aladağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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