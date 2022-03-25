Aladağ'daki okula Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden kitap desteği - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesindeki öğrencilere, Kocaeli Üniversitesi Türkçe Kulübü üyeleri tarafından kitap gönderildi.

Üniversite öğrencilerince Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gönderilen kitaplar, okul yönetimi tarafından teslim alınarak kütüphaneye konuldu.

Bağış nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu kitap desteğinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Türkçe Kulübü üyelerine teşekkür etti.