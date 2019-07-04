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Aladağ'daki yurt yangını davası

30 dakika önce

- Kozan Ticaret Odası önünde ailelerden görüntüler Güvenlik önlemleri ADANA - Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

- Kozan Ticaret Odası önünde ailelerden görüntüler
Güvenlik önlemleri ADANA - Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Aladağ'daki yurt yangını davası
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:04 Kaynak: AA
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