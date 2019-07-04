Son Dakika Haberleri: Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün...
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Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün...

2 saat önce

Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün..., System.String[]
Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:01 Kaynak: AA
Aladağ, Güncel
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