Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün...
2 saat önce
Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Aladağ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:01 Kaynak: AA
'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
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