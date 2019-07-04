Son Dakika Haberleri: Aladağ'daki yurt yangını davasında karar
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Aladağ'daki yurt yangını davasında karar

1 saat önce

Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Aladağ'daki yurt yangını davasında karar, System.String[]
Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:02 
Aladağ, Ekonomi
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