Aladağ Göleti buz tuttu - Son Dakika

Aladağ Göleti buz tuttu

BOLU'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının gece eksi 13 dereceye düşmesiyle Aladağ Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

BOLU'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının gece eksi 13 dereceye düşmesiyle Aladağ Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altında derecelere düştü. Kentin doğa harikası bölgelerinden Aladağ Yaylası'nda da hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Doğa tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği Aladağ Göleti'nin yüzeyi ise kısmen buz tuttu. Buz tutan göl yüzeyinde kuşların yürüğü görüldü.



Son Dakika

Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı

İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı

13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti

Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu?

Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum

Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı

Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak