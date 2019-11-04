Son Dakika Haberleri: Aladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulundu
Son Dakika Güncel Aladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulundu

Aladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulundu

6 saat önce

BOLU'da, Göksu Tabiat Parkı'nda bulunan Aladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulundu.

Aladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulundu, System.String[]

BOLU'da, Göksu Tabiat Parkı'nda bulunan Aladağ Göleti'nde 300 metrelik ağ bulundu. Ağa takılmış olan 30 sazan balığı kurtarılarak gölete salındı.

Bolu İl Tarım Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göksu Tabiat Parkı'nda bulunan Aladağlar Göleti'nde kaçak avcılık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, incelemelerde bulunmak üzere gölete gitti. Tekne ile gölete açılan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan 300 metre uzunluğunda ağ buldu. Ağ göletten çıkarıldıktan sonra imha edildi. Ağa yakalanmış olan 30 sazan balığı ise tekrar gölete salındı.

Bolu İl Tarım Müdürü İzzet Murat, sulardaki hayatı korumak için çalıştıklarını belirterek, "Sularımızdaki sürdürülebilir canlı hayatını korumak adına bilinçli vatandaşlarımızın sayısındaki artış paralelinde kaçak avcılığı da azaltacaktır. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek sularımızı ve içerisindeki canlı hayatı korumamıza yardımcı olan bilinçli vatandaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Aladağ, Göksu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:10 Kaynak: DHA
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