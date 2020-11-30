Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Bolu'da hava sıcaklığının gece sıfırın altında derecelere düşmesinin ardından Aladağ Göleti'nin büyük bir kısmı buz tuttu.

Aladağ Yaylası'nda bulunan ve doğa tutkunlarının ilgi odağı olan Aladağ Göleti'nin, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesinin ardından büyük bir kısmı buzlandı.

Yetkililer, gölün yüzeyinin buz tutmasıyla birlikte tehlike arz ettiğini, bu yüzden tatilcilerin buz tutan gölün üzerine çıkmamalarını istedi.