Aladağ Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Aladağ Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

07.06.2022 14:13
Aladağ Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Adana'da, Aladağ Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

Adana'da, Aladağ Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yeni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasındaki açılışta yaptığı konuşmada, kursiyerleri başarılı çalışmalarından ve emeklerinden dolayı tebrik etti.

Akgedik, kursiyerlerin yaptığı çalışmalarla hem vakitlerini daha verimli değerlendirdiklerini hem de kaybolmaya yüz tutmuş, el emeği göz nuru yöresel sanatları yaşattıklarını belirtti.

Davetliler, daha sonra aşçılık, ahşap boyama, takı tasarım ve dikiş nakış ve kilim dokuma ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Şube Müdürü Hülya Aslan, Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Cengiz Keşmer, Halk Eğitim Müdürü Gökhan Tok, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Akgedik, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aladağ Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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