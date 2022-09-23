Bölgeye giden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik , heyelan nedeniyle Kışlak , Gökçeköy ve Kızıldam mahallerine de geçişlerin yapılamadığı kırsal kesimdeki yolun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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