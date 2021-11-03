Aladağ ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Akören Ortaokulu, Akören Çok Programlı Lisesi ve Boztahta Şehit Serdar Yıldırım Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, Akören Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı kapsamında sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, 24 projenin bulunduğu sergiyi gezerek bilgi aldı. Projelerin öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden Yılancıoğlu, okul yöneticilerine sergideki desteklerinden dolayı teşekkür etti.