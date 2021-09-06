Aladağ'ın gençleri Yaz Spor Okulu'nu tamamladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde Aladağ ilçesinde başlattığı Yaz Spor Okulları sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın temmuz ayında başlattığı Yaz Spor Okulları'ndan bu yıl ilçeler de yararlandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan Yaz Spor Okulları'nın ilçelerde de yaygınlaştırılmasının gençleri spora yönlendirdiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Aladağ Yaz Spor Okulları'ndan bu yıl 150 çocuk ve genç yararlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme, araç ve gereçleri karşılanan 150 genç atletizm ve futbol branşlarında eğitim gördü.

Aladağ ziyareti sırasında gençlerin çalışmalarını yerinde gören Başkan Zeydan Karalar, onlarla sohbet etti. Karalar, "Aladağ'da gençlerin spora bu kadar yönelmesi mutluluk verici. Gençlerimiz Yaz Spor Okulları'nda hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor. Gençlerimize ve spora yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - ADANA