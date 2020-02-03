Aladağ, kayak tutkunlarını ağırlamak için tesisleşmeyi bekliyor - Son Dakika

Kış turizminin alternatif yerleri arasına girmeyi hedefleyen Derbent (Aladağ) Kayak Merkezi, 300 metrenin üzerindeki doğal pistlerinde misafirlerine kayak keyfi yaşatabilmek için tesisleşmeyi bekliyor.

Derbent ilçesindeki 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ'da kurulacak kayak merkezinin, tesisleşmesi tamamlandığında pist uzunluğu, kar yapısı ve sosyal donatılarıyla Türkiye'nin ilk 5 pisti arasına girmesi hedefleniyor.

Konya kent merkezine bu yıl karın az yağması nedeniyle şehir içinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Aladağ, hafta sonunda ise doğaseverlerin akınına uğruyor.

Doğası, toprak yapısı ve rakımın da etkisiyle uzun süre erimeyen, kalınlığı iki metreyi bulan kristal karla kaplı Aladağ'da, pistler zaman zaman sis denizi altında kalıyor.

Zirvede ve 300 metre uzunluğundaki doğal pistlerde kızaklarla kayak keyfi yaşayan ziyaretçiler, soğuk havaya aldırış etmeden karlı yamacın dik rampalarından kaymayı tercih ediyor.

Merkezdeki tesiste ısınmak için kurulan kuzine sobada pişirilen patates, kestane ve tandır böreğinin yanı sıra sucuk ekmekten tatma imkanı bulan ziyaretçiler, aileleriyle hoşça vakit geçiriyor.

Adrenalin tutkunlarının yanı sıra görme engellileri de ağırlayan merkezin, altyapı ve tesisleşme yatırımlarının tamamlanmasıyla İç Anadolu'nun alternatif kış turizmi merkezi olması planlanıyor.

Görme engelli Süleyman'ın kayak keyfi

Görme Engelliler Derneği Konya Şubesinin etkinliğinde Aladağ'a gelen görme engelli Süleyman Özkan (20), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez kızak keyfi yaşadığını söyledi.

Çocukluğunda da bu tecrübeyi tatmadığını anlatan Özkan, "Böyle şeyleri hiç hayal etmemiştim. Derneğimizin faaliyetiyle bu heyecanı yaşadım. Konya merkeze kar düşmedi. Buraya geldik, mutluyum, çok güzel ve zevkliydi. İlk kez kızakla kaydım. Konya'da böyle bir yerin olması bakımından son derece şanslıyız, bunu hissettim. Burası tesisleşirse Erzurum, Bursa ve Isparta'daki kayak merkezlerine rakip olabilir." dedi.

"Adrenalin tutkunlarına burayı tavsiye ederim"

Ziyaretçilerden Musa Öztürk de alternatif sosyal faaliyetlerden biri olduğu için merkeze geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya ilk kez geliyorum. Kardeşimi de getirdim. Eğlenceli bir gün oldu. Çocukken poşetlerle kayardık. Hayatımda ilk kez kızaklı kayak keyfini yaşadım. Aşağı doğru kayarken hiç durmayacakmış hissi uyandırıyor. Adrenalin tutkusu olanların buraya gelip görmesini tavsiye ederim. Tesisleşmesiyle buranın iç turizme katkısı büyük olur diye düşünüyorum. Gelenlerin neşesi, heyecanı görmeye değer. Hoş bir tecrübe oldu. Sürekli geleceğim bir yer."

Ankara'da yaşayan Ali Özden Taşkıran da heyecanından soğuğu hissetmediğini vurgulayarak, "Konya'da kayak merkezi olduğunu duyunca şaşırdım. Arkadaşımla buraya geldiğimde ise büyük potansiyelinin olduğunu fark ettim. Burası, sosyal donatılara, teleferik ve popüler bir kayak merkezindeki imkanlara kavuşturulursa gelecek kişilerin sayısının oldukça artacağı düşüncesindeyim." diye konuştu.