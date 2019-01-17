Son Dakika Haberleri: Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma

Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma

1 saat önce

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili Kozan Ticaret Odası'nda görülen davanın 8'inci duruşması başladı.

Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma, System.String[]
ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili Kozan Ticaret Odası'nda görülen davanın 8'inci duruşması başladı.

Görüntü Dökümü

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Polis arama noktası

Duruşmaya gelen aileler

Genel görüntü

SÜRE: 01'21"       BOYUT: 151 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL - Yaşar KORKUSUZ/ KOZAN (Adana),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Aladağ, Güncel
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