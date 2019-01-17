Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile Sözleşmesini Uzatıyor

Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı