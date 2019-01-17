Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma
1 saat önce
ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili Kozan Ticaret Odası'nda görülen davanın 8'inci duruşması başladı.
ADANA'nın Aladağ
ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili Kozan
Ticaret Odası'nda görülen davanın 8'inci duruşması başladı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:52 Kaynak: DHA
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