Son Dakika Haberleri: Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma

Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma

1 saat önce

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili Kozan Ticaret Odası'nda görülen davanın 8'inci duruşması başladı.

Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma, System.String[]


ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili Kozan Ticaret Odası'nda görülen davanın 8'inci duruşması başladı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:52 Kaynak: DHA

Adana, Aladağ, Güncel
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