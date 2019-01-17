Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma (2)
1 saat önce
DAVA, 30 NİSAN'A ERTELENDİAdana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili davanın 8'inci duruşması, 30 Nisan 2019'a ertelendi.
DAVA, 30 NİSAN'A ERTELENDİ Adana
'nın Aladağ
ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili davanın 8'inci duruşması, 30 Nisan 2019'a ertelendi. Duruşma çıkışında bir araya gelen CHP
milletvekilleri, avukatlar ile aileler, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:15 Kaynak: DHA
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