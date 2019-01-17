Son Dakika Haberleri: Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma (2)

Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma (2)

1 saat önce

DAVA, 30 NİSAN'A ERTELENDİAdana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili davanın 8'inci duruşması, 30 Nisan 2019'a ertelendi.

Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma (2), System.String[]
DAVA, 30 NİSAN'A ERTELENDİ

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili davanın 8'inci duruşması, 30 Nisan 2019'a ertelendi. Duruşma çıkışında bir araya gelen CHP milletvekilleri, avukatlar ile aileler, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:15 Kaynak: DHA

Aladağ, Güncel
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