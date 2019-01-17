Aladağ Yurt Faciasında 8'inci Duruşma (2)

DAVA, 30 NİSAN'A ERTELENDİAdana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili davanın 8'inci duruşması, 30 Nisan 2019'a ertelendi.

DAVA, 30 NİSAN'A ERTELENDİ



Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili davanın 8'inci duruşması, 30 Nisan 2019'a ertelendi. Duruşma çıkışında bir araya gelen CHP milletvekilleri, avukatlar ile aileler, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

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