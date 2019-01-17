Son Dakika Haberleri: Aladağ Yurt Yangını Davası Ertelendi

Aladağ Yurt Yangını Davası Ertelendi

48 dakika önce

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 8. duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aladağ Yurt Yangını Davası Ertelendi, System.String[]
Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 8. duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan duruşmaya 18 tutuksuz sanığın yanı sıra yangında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, her iki tarafın da avukatları ile CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Aladağ, 3. Sayfa
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