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Aladağ Yurt Yangını Davası'nın 9. duruşması başladı

44 dakika önce

Aladağ Yurt Yangını Davası'nın 9. duruşması başladı Duruşma, mahkeme alanına çevrilen Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılıyorADANA - Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt...

Aladağ Yurt Yangını Davası'nın 9. duruşması başladı
Duruşma, mahkeme alanına çevrilen Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılıyor
ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 9. duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma, mahkeme alanına çevrilen Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılıyor.
Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 9. duruşmasına yurt yönetimi ile dönemin ilçe milli eğitim yetkilileri ile davada adı geçen tutuksuz sanıklar ile olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri, yaralı çocukların aileleri ile Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin de katıldılar.
Aladağ Yurt Yangını Davası'nın 9. duruşması başladı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
Aladağ, Kozan, 3. Sayfa
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