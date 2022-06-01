Aladağ yurt yangını davasında 8 kişiye hapis cezası - Son Dakika
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Aladağ yurt yangını davasında 8 kişiye hapis cezası

01.06.2022 00:57
Aladağ yurt yangını davasında 8 kişiye hapis cezası

Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda 2016'da çıkan, 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada karar çıktı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda 2016'da çıkan, 11'i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada karar çıktı. Yurt müdürü Cuma Ali Genç'e 13 yıl 9 ay, 8 kişiye 4 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde yangın çıktı. 11'i çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 24 çocuk yaralandı.

18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanık İsmail Uğur'u 15 yıl, yurt müdürü Cuma Ali Genç'i 13 yıl 9 ay, Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Mahmut Deniz'i 11 yıl 3'er ay, sanık Zeki Yılmaz'ı ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Yangınla ilgili 18 sanıktan 12'si, Kozan Ağır Ceza Mahkemesince 4 Temmuz 2019'daki duruşmada, 7 ay 15 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını "eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle bozarak 8 sanık yönünden yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti. - ADANA

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Kaynak: İHA

Ceza Dairesi, Cuma Ali, Aladağ, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aladağ yurt yangını davasında 8 kişiye hapis cezası - Son Dakika


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