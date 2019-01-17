Aladağ Yurt Yangını Davasının 8. Duruşması Başladı
1 saat önce
Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 8. duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
Adana
'nın Aladağ
ilçesindeki kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının 8. duruşması Kozan
Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Dava mahkeme alanına çevrilen Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda görülüyor.
Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili toplam 18 tutuksuz sanık bugün 8. kez hakim karşısına çıkıyor.
Duruşmaya 18 tutuksuz sanığın yanı sıra yangında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve her iki tarafın da avukatları ile CHP
Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin
ile CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu da katıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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