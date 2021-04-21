ALADAĞLAR'DA MERALAR SULARLA KAPLANDI - Son Dakika

BOLU'nun doğa harikası bölgelerinden Aladağlar'da karların erimesi ve yoğun yağmur yağışlarıyla birlikte, meralar suyla kaplandı, ağaçların gövdeleri sular altında kaldı.

Türkiye'nin önemli doğa turizmi noktalarından biri olan Bolu'nun tabiat harikası Aladağlar'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağlar'da yoğun yağmur yağışının da etkili olmasıyla birlikte meralar sularla kaplandı. 1300 rakımlı bölgede normalde yeşil alan olan yerler ve ağaçların gövdeleri sular altında kaldı.