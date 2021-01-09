Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 1783'e ulaştı - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda 2003 yılındaki sayımda 28 olan yaban keçisi sayısı yapılan çalışmalar ve denetimler sonucu 1783'e çıktı.

AA muhabirinin Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, heyecanlı parkurları ve görkemli doruklarıyla en çok tercih edilen yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı, sahip olduğu hayvan popülasyonuyla da dikkati çekiyor.

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları arasında yer alan dağ sırası, yaban keçisi, vaşak, sansar, yaban kedisi, tilki, kurt ve yaban domuzu gibi hayvanlar ile çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Aladağlar Milli Parkı son zamanlarda sayıları gittikçe artan yaban keçileriyle öne çıkıyor.

2003 yılının başında çevresel atıklar, kaçak avcılık, hastalık gibi etkenler yüzünden sayıları neredeyse tükenmek üzere olan yaban keçilerinin sayısı o tarihte 28 olarak kayıtlara geçti.

2005 yılında Aladağlar Milli Parkı'nın Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesiyle burada yaban hayatına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 2 gözetleme kulesi yapıldı, saha bekçileri ve foto kapanlar tarafından sahanın 24 saat izlenmesi sağlandı.

Alanda bulunan yaban hayvanları için yapılan yemleme çalışmaları artırılırken gelen ihbarlara anında müdahale edilmesi gibi etkenler sayesinde 2020 yılındaki sayımda yaban keçisi sayısı 1783 olarak kayda geçti.

Öte yandan yapılan araştırmalar sonucu yaban keçilerinin artık sadece Yahyalı'da değil, Kayseri'nin diğer bazı ilçelerinde de görülmeye başlandığı belirlendi.