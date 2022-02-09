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Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye ulaştı - Son Dakika

Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye ulaştı

09.02.2022 12:09
Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye ulaştı

Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye yükseldi.

Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye yükseldi.

AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2021 yılı yaban keçisi sayımı tamamlandı.

Sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yaptığı koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 2 bin 362'ye yükseldi. Ayrıca Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda da 368 yaban keçisi bulunuyor.

Öte yandan ekipler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi çalışmaları kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yemleme yapıyor. Ekipler, hayvanların beslenmesi için sene başından beri doğaya 30 ton yem bıraktı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çamardı, Niğde, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye ulaştı - Son Dakika
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