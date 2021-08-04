Aladağlar Milli Parkı'nda ekipler nöbette - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının ardından ilgili kuruluşlar anlık müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aladağlar Milli Parkı sınırlarında 28 Temmuz'da çıkan ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar ile yöre halkının çalışmaları sonucu söndürülen ve soğutma çalışmaları sona eren bölgede önlemler sürüyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Kayseri Orman İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri anlık müdahale için 7 gün 24 saat nöbet tutmaya devam ederken, kolluk kuvvetleri de herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için devriye geziyor.

Aladağlar Milli Parkı'nda 28 Temmuz'da çıkan yangın 30 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.