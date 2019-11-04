Son Dakika Haberleri: Aladağlar Milli Parkı'nda kitap dağıtımı
Son Dakika Güncel Aladağlar Milli Parkı'nda kitap dağıtımı

Aladağlar Milli Parkı'nda kitap dağıtımı

6 saat önce

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizesi ve Üntaş İnş. Tur.

Aladağlar Milli Parkı'nda kitap dağıtımı, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü organizesi ve Üntaş İnş. Tur. ve Elekt. San. Tic. Ltd. Şirketi'nin katkılarıyla Aladağlar Milli Parklar Sınırları içerisinde yer alan Ulupınar, Kapuzbaşı ve Büyükçakır Mahallelerinde yer alan ilk ve ortaokullara ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.


Yapılan kitap dağıtımı ile beraber Milli Parkların önemi öğrencilere anlatıldı. Milli Parklar sınırları içerisinde kalan, aynı zamanda orman köyü olan ve kırsalda yaşadıkları için dezavantajlı sayılan çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve daha iyi eğitim almaları hedeflendiği bildirildi.


Kayseri Şube Müdürü, Okul Müdürleri, Milli Parklar Şefi ve Muhtarların katılımıyla "Kitaplar Bizden Başarılar Sizden" kampanyası ile gerçekleşen kitap dağıtımının ardından, okulların önünde hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ

Aladağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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