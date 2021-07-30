Son dakika haber | Vali Günaydın: "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor"

Son dakika haberi... Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vali Şehmus Günaydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Ulupınar Mahallesi'nde 2 gün önce yerleşim yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi. Vali Günaydın paylaşımında, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangınla mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, orman teşkilatımıza, askeri birliklerimizin, büyükşehir belediyemizin ve AFAD'ın görevlilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

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