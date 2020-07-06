Aladağlar Sky Trail 2020 organizasyonu iptal edildi
Her yıl Niğde'nin Çamardı İlçesi Demirkazık köyünde düzenlenen Aladağlar Sky Trail korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Her yıl Niğde'nin Çamardı İlçesi Demirkazık köyünde düzenlenen Aladağlar Sky Trail korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Birçok sporcunun katıldığı ve 45 kilometrelik parkurdan oluşan organizasyonda Türkiye'nin bir çok ilinden hatta yurt dışından koşucular katılıyordu. Bu yıl 15 Ağustos tarihinde planlanan organizasyon pandemi koşullarında yapılmayacağı kararı alınarak iptal edildi. Organizatörler tarafından yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi:
"Sizlere daha önce ilettiğimiz mesajımızda bu sene yepyeni bir rotada düzenlenecek olan Aladağlar Sky Trail koşumuzu pandemi koşullarında gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimizi paylaşmıştık. Ancak mesajımızı ilettiğimiz günden bu yana ne yazık ki salgının ülkemizdeki seyri koşumuzu gerçekleştirebilmek için güvenli seviyeye erişmedi. Buna ek olarak Aladağlar Sky Trail koşusunun gerçekleştiği Demirkazık Köyü ve çevresinde hali hazırda Covid-19 vakasının bulunmaması, bölgeye dışarıdan gelecek bizleri köy sakinleri için bir risk unsuruna dönüştürebilir. ORDOS olarak tüm katılımcılarımızın sağlığı kadar, koşunun gerçekleşeceği bölgenin güvenliğini de göz önünde bulundurmak konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu sebeplerden ötürü, üzülerek 15 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Aladağlar Sky Trail koşusunun iptal edildiğini bildiririz. Kaydını tamamlamış tüm katılımcılarımızın kayıt ücretleri geri ödenecektir. Gelecek sene Aladağlar'da görüşmek dileğiyle." - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:17 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Aladağlar Sky Trail 2020 organizasyonu iptal edildi - Son Dakika Spor
Son Dakika 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:52 Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler