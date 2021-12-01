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Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü - Son Dakika

Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü

01.12.2021 13:56
Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü

Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi kız kros takımı, Adana'da düzenlenen Okullararası Gençler Kros Müsabakaları yarışmalarından dereceyle döndü.

Aladağ Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi kız kros takımı, Adana'da düzenlenen Okullararası Gençler Kros Müsabakaları yarışmalarından dereceyle döndü.

Adana'da düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana Okullararası Gençler Kros Müsabakaları yarışmalarında, Genç Kızlar B kategorisinde 9. sınıf öğrencisi Fadime Ravza Kurt ikinci, Esin Sudenaz Yılmaz dördüncü oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, yarışlardan dereceyle dönen öğrencileri ve okul yönetimini tebrik etti.

Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü
Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü
Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü
Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü
Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü

Anadolu Lisesi, Akören, Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağlı öğrenciler kros yarışlarından dereceyle döndü - Son Dakika


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