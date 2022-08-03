Alageyik sayısında rekor artış gerçekleştirildi

"Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında alageyik sayısında rekor artış yaşandı. 5 bin 210 dekarlık doğal alandaki üretme merkezinde alınan yavru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 kat artarak 30 yavrunun üzerine çıktı. Böylelikle istasyondaki alageyik sayısı 129'a ulaştı. Merkezde üretilen alageyikler yeni yaşam alanlarına bırakılmakta."

Bakanlığın paylaşımında konuyla ilgili yer alan görüntüde ise şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: İHA

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